Украина. Премьер лига18 июня 2022, 17:45 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками
Чеснаков и Яворский подписали контракты
18 июня 2022, 17:45 |
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Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о продлении контрактов с ведущими защитниками Владимиром Чеснаковым и Сергеем Яворским.
О сроках договоров информации нет.
В минувшем сезоне УПЛ Чеснаков и Яворский провели по 15 матчей.
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