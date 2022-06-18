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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 17:45 |
208
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками

Чеснаков и Яворский подписали контракты

18 июня 2022, 17:45 |
208
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками
vorskla.com.ua

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о продлении контрактов с ведущими защитниками Владимиром Чеснаковым и Сергеем Яворским.

О сроках договоров информации нет.

В минувшем сезоне УПЛ Чеснаков и Яворский провели по 15 матчей.

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Источник ФК Ворскла
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