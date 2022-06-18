ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о продлении контрактов с ведущими защитниками Владимиром Чеснаковым и Сергеем Яворским.

О сроках договоров информации нет.

В минувшем сезоне УПЛ Чеснаков и Яворский провели по 15 матчей.