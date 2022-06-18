Чемпионат Европы18 июня 2022, 16:24 |
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ВИДЕО. Моуриньо стал тренером всех сборных на Евро-2024
Тренер «Ромы» снялся в рекламном ролике
18 июня 2022, 16:24 |
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Жозе Моуриньо объявил о новом партнерстве на Евро-2024, разместив забавное видео в своем официальном аккаунте в Instagram. В нем он объявляет, что ему осталось сделать в своей карьере только одну вещь – стать главным тренером сборной европейской страны. И он становится тренером сразу всех сборных... Но все не так прозрачно, как кажется.
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