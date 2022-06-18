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  4. ВИДЕО. Моуриньо стал тренером всех сборных на Евро-2024
Чемпионат Европы
18 июня 2022, 16:24 |
126
0

ВИДЕО. Моуриньо стал тренером всех сборных на Евро-2024

Тренер «Ромы» снялся в рекламном ролике

18 июня 2022, 16:24 |
126
0
ВИДЕО. Моуриньо стал тренером всех сборных на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо объявил о новом партнерстве на Евро-2024, разместив забавное видео в своем официальном аккаунте в Instagram. В нем он объявляет, что ему осталось сделать в своей карьере только одну вещь – стать главным тренером сборной европейской страны. И он становится тренером сразу всех сборных... Но все не так прозрачно, как кажется.

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Источник Sport.ua
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