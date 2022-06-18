ВИДЕО. Моуриньо стал тренером всех сборных на Евро-2024

Жозе Моуриньо объявил о новом партнерстве на Евро-2024, разместив забавное видео в своем официальном аккаунте в Instagram. В нем он объявляет, что ему осталось сделать в своей карьере только одну вещь – стать главным тренером сборной европейской страны. И он становится тренером сразу всех сборных... Но все не так прозрачно, как кажется.