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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 16:08 |
71
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»

Известный экс-футболист – о следующем сезоне УПЛ

18 июня 2022, 16:08 |
71
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»
ФК Минай. Михаил Кополовец

Экс-спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением по поводу проведения следующего сезона УПЛ:

— С высокой долей вероятности следующий розыгрыш УПЛ пройдет в Украине. Реально ли это в условиях войны?
— Недавно мы собирались в Ужгороде на благотворительный матч. Сидели за столом футболисты, футбольные люди, Маркевич. Я задал им тот же вопрос, который задаете мне вы. И они сказали, что как оно должно выглядеть – никто не знает. 

Страна в состоянии войны, тревог, сирен и т.д. Начинать необходимо, потому что надо выводить людей с этого состояния и как-то двигаться, жить, без вариантов, но как это сделать – непонятно.

— Как вы считаете, безопаснее ли было играть в той же Польше?
— Нет, тогда не надо проводить. Наша страна здесь, если проводить чемпионат Украины – то дома. 

Как сделать? Пусть думают эксперты, руководство. А проводить где-то, куда-то ехать, во-первых, это куча денег, не у всех есть сейчас возможность. 

Я понимаю, поляки сейчас нам помогают сильно, но, думаю, надо проводить в Украине.

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Источник FanDay
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