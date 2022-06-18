Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»

Экс-спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением по поводу проведения следующего сезона УПЛ:

— С высокой долей вероятности следующий розыгрыш УПЛ пройдет в Украине. Реально ли это в условиях войны?

— Недавно мы собирались в Ужгороде на благотворительный матч. Сидели за столом футболисты, футбольные люди, Маркевич. Я задал им тот же вопрос, который задаете мне вы. И они сказали, что как оно должно выглядеть – никто не знает.

Страна в состоянии войны, тревог, сирен и т.д. Начинать необходимо, потому что надо выводить людей с этого состояния и как-то двигаться, жить, без вариантов, но как это сделать – непонятно.

— Как вы считаете, безопаснее ли было играть в той же Польше?

— Нет, тогда не надо проводить. Наша страна здесь, если проводить чемпионат Украины – то дома.

Как сделать? Пусть думают эксперты, руководство. А проводить где-то, куда-то ехать, во-первых, это куча денег, не у всех есть сейчас возможность.

Я понимаю, поляки сейчас нам помогают сильно, но, думаю, надо проводить в Украине.