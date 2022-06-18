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  4. Андрей ПЯТОВ: «Готовился к прощанию со сборной еще год назад»
Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2022, 15:57 |
78
0

Андрей ПЯТОВ: «Готовился к прощанию со сборной еще год назад»

Вратарь «Шахтера» - о завершении карьеры в сборной Украины

18 июня 2022, 15:57 |
78
0
Андрей ПЯТОВ: «Готовился к прощанию со сборной еще год назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился эмоциями от завершения карьеры в сборной Украины:

«Я готовился к прощанию со сборной еще год назад. Но, как вы знаете, судьба решила иначе. Или просто ребята в сборной за мной соскучились и решили поболеть все вместе, чтобы я вернулся.

Команда позвала – пошел. Главное задание: выход на ЧМ. В течение года неоднократно думал о последнем матче. А вот сам день игры был максимально сконцентрирован на игре и не отвлекался на свои личные мысли. Почему? Профессиональная привычка. Личные эмоции – на втором плане, а целые команды – на первом. Игра официальная. Терять очки не имели права. Опыт отбора на ЧМ показал, что концентрация должна быть и в дополнительных минутах очень высокой.

Взрыв эмоций произошел уже после финального свистка. Здесь уже пришло осознание того, что начинается новая страница жизни! Сначала я пытался сдержать эмоции, и чем дальше, тем сложнее это было делать. Когда подходили ребята, когда в руках оказался микрофон, когда начал обходить круг. Когда нужно было что-то сказать вообще, говорил от сердца. Это одна из ключевых рекомендаций моего психолога. Считаю, что это очень нужный специалист как в личной, так и в профессиональной жизни. Но это я осознал уже после 30 лет.

Все, что готовил, забылось. Зато вышло искренне. Было бы хорошо, если бы все это произошло на «Донбасс Арене» или на «Олимпийском». Но, учитывая обстоятельства, уже невероятно, что все это произошло».

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