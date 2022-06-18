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  4. СПАЛЛЕТТИ: «В этот раз Наполи будет крайне сложно финишировать в топ-4»
Италия
18 июня 2022, 11:37 | Обновлено 18 июня 2022, 11:47
81
0

СПАЛЛЕТТИ: «В этот раз Наполи будет крайне сложно финишировать в топ-4»

Наставник неаполитанцев – о перспективах в предстоящем сезоне

18 июня 2022, 11:37 | Обновлено 18 июня 2022, 11:47
81
0
СПАЛЛЕТТИ: «В этот раз Наполи будет крайне сложно финишировать в топ-4»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил перспективы команды в предстоящем сезоне.

«Все ждут, что мы пройдем такой же путь, но это будет нелегко. Для нас не является новостью, что болельщики жаждут чемпионства, но это непросто. Нам будет крайне тяжело финишировать в первой четверке, потому что у нас уже не будет форы в 9 очков от «Ювентуса» и большого отрыва от «Ромы» с «Лацио».

Если мы проявим себя так же хорошо, как в прошлом сезоне, то можем постараться навязать борьбу топ-командам», - сказал Спаллетти.

В прошлом сезоне «Наполи» финишировал на 3-й строчке в турнирной таблице Серии А.

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Лучано Спаллетти Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sky Sport Italia
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