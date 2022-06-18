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  4. Он не сыграл ни одного матча. Милан продлит контракт с 38-летним голкипером
Италия
18 июня 2022, 10:40 | Обновлено 18 июня 2022, 10:55
734
1

Он не сыграл ни одного матча. Милан продлит контракт с 38-летним голкипером

Антонио Миранте получит новый контракт

18 июня 2022, 10:40 | Обновлено 18 июня 2022, 10:55
734
1
Он не сыграл ни одного матча. Милан продлит контракт с 38-летним голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Миранте

«Милан» подпишет новый контракт с 38-летним голкипером Антонио Миранте. С ним будет подписано соглашение до лета 2023 года. Действующий контракт истекает в конце текущего месяца.

Миранте выступает за «Милан» с октября 2021 года. В минувшем сезоне он не провел за клуб ни одного матча. Ранее Антонио защищал цвета «Ромы», «Болоньи», «Пармы», «Сампдории», Ювентуса», «Сиены» и «Кротоне».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Милан» стал чемпионом Серии А.

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Источник твиттер Николо Скиры
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Serg Babak
типо он так стар ,что его не жалко мариновать на лавке
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