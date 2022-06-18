Он не сыграл ни одного матча. Милан продлит контракт с 38-летним голкипером

«Милан» подпишет новый контракт с 38-летним голкипером Антонио Миранте. С ним будет подписано соглашение до лета 2023 года. Действующий контракт истекает в конце текущего месяца.

Миранте выступает за «Милан» с октября 2021 года. В минувшем сезоне он не провел за клуб ни одного матча. Ранее Антонио защищал цвета «Ромы», «Болоньи», «Пармы», «Сампдории», Ювентуса», «Сиены» и «Кротоне».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Милан» стал чемпионом Серии А.