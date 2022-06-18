Испания18 июня 2022, 10:16 | Обновлено 18 июня 2022, 10:36
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Бензема близок продлению контракта с Реалом
Стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года
18 июня 2022, 10:16 | Обновлено 18 июня 2022, 10:36
213
0
Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы продлить контракт с французским нападающим Каримом Бензема.
Стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года, действующий договор рассчитан до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.
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