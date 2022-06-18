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  4. Бензема близок продлению контракта с Реалом
Испания
18 июня 2022, 10:16 | Обновлено 18 июня 2022, 10:36
213
0

Бензема близок продлению контракта с Реалом

Стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года

18 июня 2022, 10:16 | Обновлено 18 июня 2022, 10:36
213
0
Бензема близок продлению контракта с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы продлить контракт с французским нападающим Каримом Бензема.

Стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года, действующий договор рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.

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Карим Бензема Реал Мадрид продление контракта
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Источник твиттер Николо Скиры
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