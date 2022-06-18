Бензема близок продлению контракта с Реалом

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы продлить контракт с французским нападающим Каримом Бензема.

Стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года, действующий договор рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.