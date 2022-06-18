Германия18 июня 2022, 09:17 | Обновлено 18 июня 2022, 09:30
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Унион взял в аренду голкипера Байера
Леннарт Грилль переезжает в Берлин
18 июня 2022, 09:17 | Обновлено 18 июня 2022, 09:30
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Берлинский «Унион» объявил о подписании вратаря леверкузенского «Байера» Леннарта Грилля.
23-летний голкипер переходит в берлинский клуб на правах аренды с опцией выкупа.
Первую часть минувшего сезона Грилль провел в аренде в «Бранне» и пропустил 20 голов в 13 матчах чемпионата Норвегии.
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