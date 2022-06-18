Унион взял в аренду голкипера Байера

Берлинский «Унион» объявил о подписании вратаря леверкузенского «Байера» Леннарта Грилля.

23-летний голкипер переходит в берлинский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Первую часть минувшего сезона Грилль провел в аренде в «Бранне» и пропустил 20 голов в 13 матчах чемпионата Норвегии.