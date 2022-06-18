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  4. Унион взял в аренду голкипера Байера
Германия
18 июня 2022, 09:17 | Обновлено 18 июня 2022, 09:30
139
0

Унион взял в аренду голкипера Байера

Леннарт Грилль переезжает в Берлин

18 июня 2022, 09:17 | Обновлено 18 июня 2022, 09:30
139
0
Унион взял в аренду голкипера Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Грилль

Берлинский «Унион» объявил о подписании вратаря леверкузенского «Байера» Леннарта Грилля.

23-летний голкипер переходит в берлинский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Первую часть минувшего сезона Грилль провел в аренде в «Бранне» и пропустил 20 голов в 13 матчах чемпионата Норвегии.

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Унион Берлин Байер Леннарт Грилль
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Источник ФК Унион
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