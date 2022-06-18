Евролига по пляжному футболу: Украина играет, Беларусь и рф исключены

Сборные рф и Беларуси исключены из Евролиги 2022 по пляжному футболу. В турнире примут участие 10 команд.

Международная федерация пляжного футбола (BSWW) опубликовала списки участников. Квалификационный раунд Евролиги 2022 пройдет с 30 июня по 3 июля в Назаре (Португалия) и Альгеро (Италия).

Сборная Украины будет играть в дивизионе А с командами Португалии, Италии, Испании, Швейцарии, Польши, Германии, Франции, Азербайджана и Эстонии.

10 команд будут разделены на 2 группы по 5 команд. Первые три игровых дня пройдут в Назаре с 1 по 3 июля, а последние два игровых дня – в Альгеро 8 и 9 сентября.

По две лучшие команды выйдут в полуфинал, и решающая стадия также пройдет в Альгеро 10 и 11 сентября, где определится чемпион Евролиги. Команды, завершившие регулярный этап в группах на третьем и четвертом местах, будут бороться за 5–8 места также в Альгеро 10 и 11 сентября.

Евролига будет служить квалификационным турниром к III Европейским играм, Краков-2023. На этот турнир попадут: Польша (как хозяин), шесть лучших национальных команд Суперфинала (не включая Польшу) и лучшая команда Дивизиона B. Если Польша войдет в шестерку лучших команд, то команда, занявшая седьмое место в суперфинале, получит право на участие в Европейских играх.