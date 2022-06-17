Три украинки заявились на грунтовые турниры после Уимблдона

Три первые ракетки Украины заявились на грунтовые турниры WTA 250, который пройдут сразу после завершения Уимблдона.

Ангелина Калинина и Марта Костюк планируют сыграть на соревнованиях в Будапеште.

Даяна Ястремская хочет выступить в Лозанне.

Оба турнира состоятся с 11 по 17 июля.

Будапешт. Список участниц

Лозанна. Список участниц