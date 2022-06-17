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  4. Три украинки заявились на грунтовые турниры после Уимблдона
WTA
17 июня 2022, 23:30 |
131
0

Три украинки заявились на грунтовые турниры после Уимблдона

Калинина, Костюк и Ястремская не собираются долго отдыхать после травяного сезона

17 июня 2022, 23:30 |
131
0
Три украинки заявились на грунтовые турниры после Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Три первые ракетки Украины заявились на грунтовые турниры WTA 250, который пройдут сразу после завершения Уимблдона.

Ангелина Калинина и Марта Костюк планируют сыграть на соревнованиях в Будапеште.

Даяна Ястремская хочет выступить в Лозанне.

Оба турнира состоятся с 11 по 17 июля. 

Будапешт. Список участниц

Лозанна. Список участниц

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Ангелина Калинина Марта Костюк Даяна Ястремская WTA Будапешт WTA Лозанна
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Источник Sport.ua
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