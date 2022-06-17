WTA17 июня 2022, 23:30 |
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Три украинки заявились на грунтовые турниры после Уимблдона
Калинина, Костюк и Ястремская не собираются долго отдыхать после травяного сезона
17 июня 2022, 23:30 |
131
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Три первые ракетки Украины заявились на грунтовые турниры WTA 250, который пройдут сразу после завершения Уимблдона.
Ангелина Калинина и Марта Костюк планируют сыграть на соревнованиях в Будапеште.
Даяна Ястремская хочет выступить в Лозанне.
Оба турнира состоятся с 11 по 17 июля.
Будапешт. Список участниц
Лозанна. Список участниц
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