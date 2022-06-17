Вадим ГУТЦАЙТ: «Национальные чемпионаты возвращаются в Украину»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о проведении спортивных соревнований на территории Украины.

«Украинская Премьер-лига по футболу и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину.

Кабмин поддержал мое предложение и поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения. По соображениям безопасности команды будут играть без зрителей.

В координации с Минобороны, МВД, Минэкономики, Национальной полицией, ГСЧС и местными военными администрациями Минмолодежьспорта начинает готовиться к новому спортивному сезону.

Благодарю за поддержку инициативы Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Мы нация победителей и для нас важны победы на всех фронтах», – написал Гутцайт в фейсбуке.