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  4. ВИДЕО. Марта Костюк показала, как умеет ходить на руках
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17 июня 2022, 22:20 |
440
0

ВИДЕО. Марта Костюк показала, как умеет ходить на руках

Ожидаем хорошего выступления на Уимблдоне

17 июня 2022, 22:20 |
440
0
ВИДЕО. Марта Костюк показала, как умеет ходить на руках
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк показала, как умеет ходить на руках.

19-летняя украинка планирует сыграть на соревнованиях WTA 500 в Истборне, после чего выступит на Уимблдоне.

В прошлом сезоне Марта выиграла на траве четыре матча из семи.

 

 

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