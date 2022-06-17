Другие новости17 июня 2022, 22:20 |
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ВИДЕО. Марта Костюк показала, как умеет ходить на руках
Ожидаем хорошего выступления на Уимблдоне
17 июня 2022, 22:20 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк показала, как умеет ходить на руках.
19-летняя украинка планирует сыграть на соревнованиях WTA 500 в Истборне, после чего выступит на Уимблдоне.
В прошлом сезоне Марта выиграла на траве четыре матча из семи.
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