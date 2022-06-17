Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
Беатрис Хаддад Майя продолжает победную серию
Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Украинка Даяна Ястремская проиграла китаянке Чжан Шуай и прекратила борьбу за трофей.
Беатрис Хаддад Майя из Бразилии выиграла восьмой подряд матч на траве. До этого сезона у нее не было ни одной победы на траве в основе турниров WTA.
Бирмингем. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Чжан Шуай [8] – Даяна Ястремская – 7:5, 6:4
Сорана Кырстя [6] – Донна Векич – 5:7, 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя – Камила Джорджи [3] – 6:3, 6:2
Симона Халеп [2] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1
Бирмингем. Пары 1/2 финала
Чжан Шуай [8] – Сорана Кырстя [6]
Беатрис Хаддад Майя – Симона Халеп [2]
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