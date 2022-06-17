Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Украинка Даяна Ястремская проиграла китаянке Чжан Шуай и прекратила борьбу за трофей.

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии выиграла восьмой подряд матч на траве. До этого сезона у нее не было ни одной победы на траве в основе турниров WTA.

Бирмингем. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Чжан Шуай [8] – Даяна Ястремская – 7:5, 6:4

Сорана Кырстя [6] – Донна Векич – 5:7, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя – Камила Джорджи [3] – 6:3, 6:2

Симона Халеп [2] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1

Бирмингем. Пары 1/2 финала

Чжан Шуай [8] – Сорана Кырстя [6]

Беатрис Хаддад Майя – Симона Халеп [2]