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  4. Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
WTA
17 июня 2022, 22:01 |
505
0

Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме

Беатрис Хаддад Майя продолжает победную серию

17 июня 2022, 22:01 |
505
0
Дальше без Ястремской. Определились все полуфиналистки в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Украинка Даяна Ястремская проиграла китаянке Чжан Шуай и прекратила борьбу за трофей.

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии выиграла восьмой подряд матч на траве. До этого сезона у нее не было ни одной победы на траве в основе турниров WTA.

Бирмингем. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Чжан Шуай [8] –  Даяна Ястремская – 7:5, 6:4
 Сорана Кырстя [6] –  Донна Векич – 5:7, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя –  Камила Джорджи [3] – 6:3, 6:2
 Симона Халеп [2] –  Кэти Бултер – 6:4, 6:1

Бирмингем. Пары 1/2 финала

 Чжан Шуай [8] –  Сорана Кырстя [6]
 Беатрис Хаддад Майя –  Симона Халеп [2]

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WTA Бирмингем Чжан Шуай Даяна Ястремская Сорана Кырстя Донна Векич Беатрис Хаддад Майя Камила Джорджи Симона Халеп Кэти Бултер
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Источник Sport.ua
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