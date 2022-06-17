Испания17 июня 2022, 21:50 | Обновлено 17 июня 2022, 21:51
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Барселона намерена разорвать контракт с Юмтити
Соглашение защитника действует до 2026 года
17 июня 2022, 21:50 | Обновлено 17 июня 2022, 21:51
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Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити близок к уходу из команды этим летом.
Каталонский клуб планирует расторгнуть его контракт, действующий до 2026 года.
28-летний француз является воспитанником «Лиона». Состав «Барселоны» он пополнил летом 2016-го.
В минувшем сезоне Юмтити из-за проблем со здоровьем провел лишь один матч.
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