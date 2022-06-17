Барселона намерена разорвать контракт с Юмтити

Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити близок к уходу из команды этим летом.

Каталонский клуб планирует расторгнуть его контракт, действующий до 2026 года.

28-летний француз является воспитанником «Лиона». Состав «Барселоны» он пополнил летом 2016-го.

В минувшем сезоне Юмтити из-за проблем со здоровьем провел лишь один матч.