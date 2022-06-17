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  4. Барселона намерена разорвать контракт с Юмтити
Испания
17 июня 2022, 21:50 | Обновлено 17 июня 2022, 21:51
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0

Барселона намерена разорвать контракт с Юмтити

Соглашение защитника действует до 2026 года

17 июня 2022, 21:50 | Обновлено 17 июня 2022, 21:51
201
0
Барселона намерена разорвать контракт с Юмтити
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Юмтити

Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити близок к уходу из команды этим летом.

Каталонский клуб планирует расторгнуть его контракт, действующий до 2026 года.

28-летний француз является воспитанником «Лиона». Состав «Барселоны» он пополнил летом 2016-го.

В минувшем сезоне Юмтити из-за проблем со здоровьем провел лишь один матч.

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Источник Sport.es
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