Уимблдон17 июня 2022, 21:26 |
29
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ATP Лондон. Берреттини выиграл седьмой матч подряд на траве
Определились четверка лучших теннисистов на турнире
17 июня 2022, 21:26 |
29
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Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Лондоне.
Лондон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Филип Краинович – Райан Пенистон [WC] – 4:6, 6:3, 6:3
Марин Чилич [7] – Эмиль Руусувуори [Q] – 7:6(2), 6:4
Нижняя часть сетки
Ботик ван де Зандсхулп – Алехандро Давидович-Фокина – 6:2, 6:4
Маттео Берреттини [2] – Томми Пол – 6:4, 6:2
Лондон. Пары 1/2 финала
Филип Краинович – Марин Чилич [7]
Ботик ван де Зандсхулп – Маттео Берреттини [2]
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