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  4. ATP Лондон. Берреттини выиграл седьмой матч подряд на траве
Уимблдон
17 июня 2022, 21:26 |
29
0

ATP Лондон. Берреттини выиграл седьмой матч подряд на траве

Определились четверка лучших теннисистов на турнире

17 июня 2022, 21:26 |
29
0
ATP Лондон. Берреттини выиграл седьмой матч подряд на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Лондон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Филип Краинович –  Райан Пенистон [WC] – 4:6, 6:3, 6:3
 Марин Чилич [7] –  Эмиль Руусувуори [Q] – 7:6(2), 6:4

Нижняя часть сетки

 Ботик ван де Зандсхулп –  Алехандро Давидович-Фокина – 6:2, 6:4
 Маттео Берреттини [2] –  Томми Пол – 6:4, 6:2

Лондон. Пары 1/2 финала

 Филип Краинович –  Марин Чилич [7]
 Ботик ван де Зандсхулп –  Маттео Берреттини [2]

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Источник Sport.ua
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