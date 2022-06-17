ATP Галле. Стали известны все участники полуфинальной стадии
Не лучший день для испанцев
Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).
Галле. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Роберто Баутиста-Агут [7] – 6:2, 6:4
Оскар Отте [SE] – Карен Хачанов [8] – 4:6, 7:6(5), 6:4
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач [5] – Феликс Оже-Альяссим [4] – 7:6(2), 7:6(4)
Ник Кирьос [WC] – Пабло Карреньо-Буста [6] – 6:4, 6:2
Галле. Пары 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Оскар Отте [SE]
Хуберт Хуркач [5] – Ник Кирьос [WC]
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