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  4. ATP Галле. Стали известны все участники полуфинальной стадии
ATP
17 июня 2022, 21:05 |
34
0

ATP Галле. Стали известны все участники полуфинальной стадии

Не лучший день для испанцев

17 июня 2022, 21:05 |
34
0
ATP Галле. Стали известны все участники полуфинальной стадии
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Отте

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

Галле. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] –  Роберто Баутиста-Агут [7] – 6:2, 6:4
 Оскар Отте [SE] – Карен Хачанов [8] – 4:6, 7:6(5), 6:4

Нижняя часть сетки

 Хуберт Хуркач [5] –  Феликс Оже-Альяссим [4] – 7:6(2), 7:6(4)
 Ник Кирьос [WC] –  Пабло Карреньо-Буста [6] – 6:4, 6:2

Галле. Пары 1/2 финала

Даниил Медведев [1] –  Оскар Отте [SE]
 Хуберт Хуркач [5] –  Ник Кирьос [WC]

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ATP Галле Даниил Медведев Оскар Отте Роберто Баутиста Агут Карен Хачанов Хуберт Хуркач Феликс Оже-Альяссим Пабло Карреньо Буста Ник Кирьос
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Источник Sport.ua
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