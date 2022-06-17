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  4. Георгий БУЩАН: «К следующему чемпионату мира будем как Италия»
Чемпионат мира
17 июня 2022, 19:58 | Обновлено 17 июня 2022, 20:00
356
2

Георгий БУЩАН: «К следующему чемпионату мира будем как Италия»

Вратарь сборной Украины смотрит в будущее с оптимизмом

17 июня 2022, 19:58 | Обновлено 17 июня 2022, 20:00
356
2
Георгий БУЩАН: «К следующему чемпионату мира будем как Италия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признался, что национальная команда уже думает о следующем розыгрыше ЧМ.

«По факту есть что есть, поэтому нужно с этим смириться. Мы уже думаем наперед, на следующий розыгрыш.

Там было какое-то фото: составили возраст ребят, которые могут поехать на следующий чемпионат мира. И посмеялись, потому что всем уже будет за 30, и только Илье Забарному – 23.

Будет 30-32 (к следующему ЧМ). Будем как сборная Италии», - сказал Бущан.

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Источник Футбол 1/2/3
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Vik_77
Як збірна Італії 2 розіграші підряд мимо чемпіонату світу?
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