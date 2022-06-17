Георгий БУЩАН: «К следующему чемпионату мира будем как Италия»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признался, что национальная команда уже думает о следующем розыгрыше ЧМ.

«По факту есть что есть, поэтому нужно с этим смириться. Мы уже думаем наперед, на следующий розыгрыш.

Там было какое-то фото: составили возраст ребят, которые могут поехать на следующий чемпионат мира. И посмеялись, потому что всем уже будет за 30, и только Илье Забарному – 23.

Будет 30-32 (к следующему ЧМ). Будем как сборная Италии», - сказал Бущан.