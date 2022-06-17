Чемпионат мира17 июня 2022, 19:58 | Обновлено 17 июня 2022, 20:00
356
2
Георгий БУЩАН: «К следующему чемпионату мира будем как Италия»
Вратарь сборной Украины смотрит в будущее с оптимизмом
17 июня 2022, 19:58 | Обновлено 17 июня 2022, 20:00
356
2
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признался, что национальная команда уже думает о следующем розыгрыше ЧМ.
«По факту есть что есть, поэтому нужно с этим смириться. Мы уже думаем наперед, на следующий розыгрыш.
Там было какое-то фото: составили возраст ребят, которые могут поехать на следующий чемпионат мира. И посмеялись, потому что всем уже будет за 30, и только Илье Забарному – 23.
Будет 30-32 (к следующему ЧМ). Будем как сборная Италии», - сказал Бущан.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2022, 11:29 0
Эдуардо Докампо сменил клуб в Испании
Футбол | 17 июня 2022, 15:07 2
Голкипер «Шахтера» - о войне в Украине
Футбол | 17.06.2022, 13:00
Футбол | 17.06.2022, 00:23
Футбол | 16.06.2022, 23:10
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Як збірна Італії 2 розіграші підряд мимо чемпіонату світу?
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2022, 18:05 4
16.06.2022, 10:23 1
16.06.2022, 19:29 4
17.06.2022, 06:46 1
16.06.2022, 11:55 7
16.06.2022, 13:57 6
16.06.2022, 06:30
17.06.2022, 05:59