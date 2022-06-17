Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль рассказал, сыграет ли на Уимблдоне
Уимблдон
17 июня 2022, 19:39 |
124
0

Надаль рассказал, сыграет ли на Уимблдоне

Рафаэль готов выступить, но не торопит события

17 июня 2022, 19:39 |
124
0
Надаль рассказал, сыграет ли на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, насколько он готов сыграть на Уимблдоне. 

«Я намереваюсь сыграть на Уимблдоне. Лечение и тренировочная неделя дают мне надежду. Я бы не делал всего этого, если бы не собирался играть. Я поеду в Великобританию, сыграю на выставочном турнире в Хёрлингеме, неделю потренируюсь, чтобы посмотреть, смогу ли я выступить на Уимблдоне.

Я не играл там уже три года и я в предвкушении. Я не знаю, что случится через 5 дней, я осторожен, но то, как все развивается, дает мне надежду, что я сыграю на турнире», – сказал испанец.

Последний раз Надаль побеждал на Уимблдоне 12 лет назад.

По теме:
Эмильен ЖАКЛЕН: «У Надаля двойные стандарты касательно допинга в спорте»
Надаль и его супруга ждут первого ребенка
ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам
Рафаэль Надаль Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
Война | 17 июня 2022, 10:40 3
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом

Судно шло на остров Змеиный

Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»
Футбол | 17 июня 2022, 17:17 2
Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»
Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»

Вратарь сборной Украины – о поражении в главном матче года

ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2022, 01:55
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
Теннис | 16.06.2022, 18:23
Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
Футбол | 17.06.2022, 11:53
ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
16.06.2022, 18:05 4
Теннис
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
16.06.2022, 13:57 6
Футбол
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
16.06.2022, 11:00 4
Футбол
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
16.06.2022, 19:29 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем