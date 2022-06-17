Надаль рассказал, сыграет ли на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, насколько он готов сыграть на Уимблдоне.

«Я намереваюсь сыграть на Уимблдоне. Лечение и тренировочная неделя дают мне надежду. Я бы не делал всего этого, если бы не собирался играть. Я поеду в Великобританию, сыграю на выставочном турнире в Хёрлингеме, неделю потренируюсь, чтобы посмотреть, смогу ли я выступить на Уимблдоне.

Я не играл там уже три года и я в предвкушении. Я не знаю, что случится через 5 дней, я осторожен, но то, как все развивается, дает мне надежду, что я сыграю на турнире», – сказал испанец.

Последний раз Надаль побеждал на Уимблдоне 12 лет назад.