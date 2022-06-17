Арсенал продлил контракт с форвардом

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 23-летним нападающим Эдди Нкетиа.

Новое соглашение между футболистом и лондонским клубом рассчитано до июня 2027 года, предыдущее истекало летом 2022 года. Официально о продлении сотрудничества сторон будет объявлено в ближайшее время.

Нкетиа отверг ряд предложений от клубов Бундеслиги и АПЛ, чтобы остаться в «Арсенале», за который он успел провести 92 матча и забить 23 гола.