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Англия
17 июня 2022, 18:53 | Обновлено 17 июня 2022, 18:58
94
0

Арсенал продлил контракт с форвардом

Эдди Нкетиа продолжит выступать за «канониров»

17 июня 2022, 18:53 | Обновлено 17 июня 2022, 18:58
94
0
Арсенал продлил контракт с форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Нкетиа

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 23-летним нападающим Эдди Нкетиа.

Новое соглашение между футболистом и лондонским клубом рассчитано до июня 2027 года, предыдущее истекало летом 2022 года. Официально о продлении сотрудничества сторон будет объявлено в ближайшее время.

Нкетиа отверг ряд предложений от клубов Бундеслиги и АПЛ, чтобы остаться в «Арсенале», за который он успел провести 92 матча и забить 23 гола.

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Эдди Нкетиа Арсенал Лондон продление контракта
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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