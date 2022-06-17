Англия17 июня 2022, 18:53 | Обновлено 17 июня 2022, 18:58
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Арсенал продлил контракт с форвардом
Эдди Нкетиа продолжит выступать за «канониров»
17 июня 2022, 18:53 | Обновлено 17 июня 2022, 18:58
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Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 23-летним нападающим Эдди Нкетиа.
Новое соглашение между футболистом и лондонским клубом рассчитано до июня 2027 года, предыдущее истекало летом 2022 года. Официально о продлении сотрудничества сторон будет объявлено в ближайшее время.
Нкетиа отверг ряд предложений от клубов Бундеслиги и АПЛ, чтобы остаться в «Арсенале», за который он успел провести 92 матча и забить 23 гола.
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