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  4. Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 июня 2022, 18:35 | Обновлено 17 июня 2022, 18:38
442
0

Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Гайбе

17 июня 2022, 18:35 | Обновлено 17 июня 2022, 18:38
442
0
Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BNP Paribas Poland Open. Катерина Байндл

17 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 125 в Италии.

В четвертьфинале украинка сразится против Сары Эррани из Италии (№213 WTA). Ориентировочное время начала – 18:40 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила итальянка.

В следующем круге победительница матча встретится с Диан Парри из Франции (№82 WTA).

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Источник Sport.ua
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