Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 125 в Италии.

В четвертьфинале украинка сразится против Сары Эррани из Италии (№213 WTA). Ориентировочное время начала – 18:40 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила итальянка.

В следующем круге победительница матча встретится с Диан Парри из Франции (№82 WTA).

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