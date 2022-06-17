Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Гайбе
17 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 125 в Италии.
В четвертьфинале украинка сразится против Сары Эррани из Италии (№213 WTA). Ориентировочное время начала – 18:40 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила итальянка.
В следующем круге победительница матча встретится с Диан Парри из Франции (№82 WTA).
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