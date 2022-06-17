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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал Ива Биссума
Англия
17 июня 2022, 18:05 |
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал Ива Биссума

«Шпоры» усилили линию полузащиты

17 июня 2022, 18:05 |
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал Ива Биссума
ФК Тоттенхэм

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании полузащитника «Брайтона» Ива Биссума. Контракт рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 29 миллионов евро.

Биссума выступает на позициях опорного и центрального полузащитника. В прошлом сезоне на счету 25-летнего ивуарийца 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.

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Источник ФК Тоттенхэм
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