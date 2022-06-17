ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал Ива Биссума

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании полузащитника «Брайтона» Ива Биссума. Контракт рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 29 миллионов евро.

Биссума выступает на позициях опорного и центрального полузащитника. В прошлом сезоне на счету 25-летнего ивуарийца 2 гола и 2 ассиста в 28 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.