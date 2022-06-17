Жоан ЛАПОРТА: «Барселона? Любую другую компанию уже распустили бы»
Президент «Барселоны» – об экономическом положении клуба
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, в каком финансовом положении принял клуб в 2020 году:
«Мы оказались в очень затруднительном финансовом положении. Это предельная ситуация. «Барса» – это одноместный болид Формулы-1, и мы обнаружили его без бензина и с проблемами с двигателем.
Любую другую компанию уже распустили бы, и партнерам пришлось бы внести деньги, но мы сказали «нет» и начали работать над тем, чтобы снизить долги и зарплатный фонд соответствующим образом, зарабатывая больше дохода с помощью спонсорской поддержки от Spotify. И мы работаем над тем, чтобы получить новое финансирование для Espai Barça.
Нам удалось завести эту машину, но она не ездила, и мы думали об активации механизмов, чтобы возродить экономику клуба благодаря имеющимся у нас активам.
Цель состоит в том, чтобы «Барселона» всегда была в собственности членов. Я сказал это в Сенате и пока я президент, «Барса» всегда будет собственностью членов».
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