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  4. Жоан ЛАПОРТА: «Барселона? Любую другую компанию уже распустили бы»
Испания
17 июня 2022, 16:09 |
469
0

Жоан ЛАПОРТА: «Барселона? Любую другую компанию уже распустили бы»

Президент «Барселоны» – об экономическом положении клуба

17 июня 2022, 16:09 |
469
0
Жоан ЛАПОРТА: «Барселона? Любую другую компанию уже распустили бы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, в каком финансовом положении принял клуб в 2020 году:

«Мы оказались в очень затруднительном финансовом положении. Это предельная ситуация. «Барса» – это одноместный болид Формулы-1, и мы обнаружили его без бензина и с проблемами с двигателем.

Любую другую компанию уже распустили бы, и партнерам пришлось бы внести деньги, но мы сказали «нет» и начали работать над тем, чтобы снизить долги и зарплатный фонд соответствующим образом, зарабатывая больше дохода с помощью спонсорской поддержки от Spotify. И мы работаем над тем, чтобы получить новое финансирование для Espai Barça.

Нам удалось завести эту машину, но она не ездила, и мы думали об активации механизмов, чтобы возродить экономику клуба благодаря имеющимся у нас активам.

Цель состоит в том, чтобы «Барселона» всегда была в собственности членов. Я сказал это в Сенате и пока я президент, «Барса» всегда будет собственностью членов».

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Барселона Жоан Лапорта
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Источник Mundo Deportivo
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