Андрей ПЯТОВ: «Можно ли считать геноцид политикой?»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов считает, что фразы «спорт вне политики» во время войны неуместны:

«Многие и сейчас говорят «спорт вне политики», но можно ли считать геноцид народа политикой?», - написал Пятов у себя в Инстаграме.