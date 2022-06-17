Украина. Премьер лига17 июня 2022, 15:07 |
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Андрей ПЯТОВ: «Можно ли считать геноцид политикой?»
Голкипер «Шахтера» - о войне в Украине
17 июня 2022, 15:07 |
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Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов считает, что фразы «спорт вне политики» во время войны неуместны:
«Многие и сейчас говорят «спорт вне политики», но можно ли считать геноцид народа политикой?», - написал Пятов у себя в Инстаграме.
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Комментарии 2
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...а до кого це він звертається?... колись там був шкандаль, коли якась "людина дуже схожа на Пятова" фоткалась з сепарньою на блокпосту....
це вiн про схiд?
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