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  4. Андрей ПЯТОВ: «Можно ли считать геноцид политикой?»
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 15:07 |
395
2

Андрей ПЯТОВ: «Можно ли считать геноцид политикой?»

Голкипер «Шахтера» - о войне в Украине

17 июня 2022, 15:07 |
395
2
Андрей ПЯТОВ: «Можно ли считать геноцид политикой?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов считает, что фразы «спорт вне политики» во время войны неуместны:

«Многие и сейчас говорят «спорт вне политики», но можно ли считать геноцид народа политикой?», - написал Пятов у себя в Инстаграме.

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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
...а до кого це він звертається?... колись там був шкандаль, коли якась "людина дуже схожа на Пятова" фоткалась з сепарньою на блокпосту.... 
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-2
roberto_sh
це вiн про схiд?
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-2
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