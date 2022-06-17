«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
В трудное время у клуба пытаются увести перспективных футболистов
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что многие агенты пытаются сделать так, чтобы молодые и перспективные футболисты киевлян покинули команду.
«Знаю много агентов русскоязычных, которые пытаются звонить даже игрокам первой команды. Пытаются их, я бы сказал, переманивать. Самое большое зло в футболе - это агенты. Есть профессионалы, а есть те, кто хочет заработать деньги, ничего не сделать и испортить карьеру игрокам».
«Я знаю почти всех наших ребят, начиная с 16-17 лет. И они нам доверяют. Когда все было хорошо, то мы не подводили наших футболистов. И когда стало плохо - тоже не подвели, поддерживаем. Можно было это все бросить, забыть о зарплатах, но нельзя этого делать».
«Нужно попытаться сохранить нашу талантливую молодежь», - сказал Суркис.
Недавно президент клуба говорил о том, что на этот момент конкретных предложений по игрокам «Динамо» нет.
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Воно не розуміє, що в цивілізованому світі президент клубу не може бути одночасно і агентом футболіста. сурку невигідно, бо через війну доведеться відпустити гравців, от і плаче, бідолашка, навіть апелює до "російськомовності" агентів