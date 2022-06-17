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  4. «Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 14:56 | Обновлено 17 июня 2022, 15:29
1523
1

«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо

В трудное время у клуба пытаются увести перспективных футболистов

17 июня 2022, 14:56 | Обновлено 17 июня 2022, 15:29
1523
1
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что многие агенты пытаются сделать так, чтобы молодые и перспективные футболисты киевлян покинули команду.

«Знаю много агентов русскоязычных, которые пытаются звонить даже игрокам первой команды. Пытаются их, я бы сказал, переманивать. Самое большое зло в футболе - это агенты. Есть профессионалы, а есть те, кто хочет заработать деньги, ничего не сделать и испортить карьеру игрокам».

«Я знаю почти всех наших ребят, начиная с 16-17 лет. И они нам доверяют. Когда все было хорошо, то мы не подводили наших футболистов. И когда стало плохо - тоже не подвели, поддерживаем. Можно было это все бросить, забыть о зарплатах, но нельзя этого делать».

«Нужно попытаться сохранить нашу талантливую молодежь», - сказал Суркис.

Недавно президент клуба говорил о том, что на этот момент конкретных предложений по игрокам «Динамо» нет.

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Динамо Киев Игорь Суркис
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Источник Бомбардир
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Комментарии 1
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Oleksandr Taktaiev
Зло українського футболу (і не тільки) - це суркіс.
Скільки перспективної молоді через скнару не реалізувалися, жах!
Воно не розуміє, що в цивілізованому світі президент клубу не може бути одночасно і агентом футболіста. сурку невигідно, бо через війну доведеться відпустити гравців, от і плаче, бідолашка, навіть апелює до "російськомовності" агентів   
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