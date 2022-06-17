Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления в рамках травяного 100-тысячника ITF в Великобритании.

В четвертьфинале украинка сразится против британка Джоди Анны Баррейдж (№216 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча встретится с британкой Сонай Картал (№268 WTA).

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