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ITF
17 июня 2022, 14:35 | Обновлено 17 июня 2022, 15:30
373
0

Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Илкли

17 июня 2022, 14:35 | Обновлено 17 июня 2022, 15:30
373
0
Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

17 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления в рамках травяного 100-тысячника ITF в Великобритании.

В четвертьфинале украинка сразится против британка Джоди Анны Баррейдж (№216 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча встретится с британкой Сонай Картал (№268 WTA).

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Источник Sport.ua
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