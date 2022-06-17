Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В четвертьфинале украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№54 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша матча Хаддад-Майя – Фрех, Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла одну встречу.

В следующем круге победительница матча встретится с Донной Векич (№92 WTA) или Сораной Кырстей (№36 WTA).

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