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  4. Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 июня 2022, 14:15 | Обновлено 17 июня 2022, 14:35
844
0

Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Бирмингеме

17 июня 2022, 14:15 | Обновлено 17 июня 2022, 14:35
844
0
Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В четвертьфинале украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№54 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша матча Хаддад-Майя – Фрех, Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла одну встречу.

В следующем круге победительница матча встретится с Донной Векич (№92 WTA) или Сораной Кырстей (№36 WTA).

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Источник Sport.ua
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