Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую
Италия
17 июня 2022, 14:07 | Обновлено 17 июня 2022, 14:11
60
0

ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 июня 2022, 14:07 | Обновлено 17 июня 2022, 14:11
60
0
ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Малиновский может перейти к Ювентусу
2. Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
3. Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
4. Реал этим летом намерен расстаться с Лукой Йовичем
5. Прогноз матча Даяна Ястремская - Чжэн Шуай

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. Шевченко открыл спортивный фронт, Юве и Нерес, ставим на Кириоса
ВИДЕО. Ливерпуль хочет Цыганкова, ЗП Ярмоленко, ставим на Германию
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Футбол | 16 июня 2022, 18:11 6
Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить

Контракт Виктора завершается через год

Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Война | 16 июня 2022, 20:31 6
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику

Современных танков и самолетов у нас не будет

ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Футбол | 17.06.2022, 05:38
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Футбол | 16.06.2022, 13:57
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Футбол | 17.06.2022, 07:15
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
16.06.2022, 13:36
Футбол
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 21
Футбол
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
15.06.2022, 15:17
Киберспорт
Голден Стэйт – чемпион НБА
Голден Стэйт – чемпион НБА
17.06.2022, 06:46 1
Баскетбол
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
16.06.2022, 11:00 4
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем