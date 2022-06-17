Италия17 июня 2022, 14:07 | Обновлено 17 июня 2022, 14:11
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ВИДЕО. Малиновский и Ювентус, интерес к Цыганкову, ставим на Ястремскую
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
17 июня 2022, 14:07 | Обновлено 17 июня 2022, 14:11
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1. Малиновский может перейти к Ювентусу
2. Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
3. Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
4. Реал этим летом намерен расстаться с Лукой Йовичем
5. Прогноз матча Даяна Ястремская - Чжэн Шуай
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