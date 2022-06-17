Денис АНТЮХ: «Фенербахче – очень хорошая команда»

Вингер «Динамо» Киев Денис Антюх рассказал о подготовке команды к новому сезону:

– Денис, где ты был с тех пор, как начался сбор национальной команды?

– Мы с женой и ребенком вернулись в Украину. Были все это время вместе с родителями в Ахтырке.

– Какая сейчас ситуация в твоем родном городе, как родители?

– С родителями все хорошо. Но ситуация тяжелая – каждый день обстреливают пограничные территории. Город полностью разрушен после бомбардировок. В то время, как мы там были, было более-менее спокойно.

– Родители не собирались переезжать в более безопасное место?

– Нет, люди их возраста никуда не хотят уезжать из своих домов. Они говорят, что это их дом, поэтому почему они должны куда-то ехать.

– Какие планы у команды на ближайшие дни?

– Сегодня вечером тренировки. Завтра медосмотр у второй группы и будет уже две тренировки.

– Что скажешь о «Фенербахче», сопернике «Динамо» в квалификации ЛЧ?

– Очень хорошая команда, помню, как мы с ними играли товарищеский матч прошлым летом. В Турции сильный чемпионат, все команды хорошего уровня.

– Пока неясно, в каком формате будет проводиться новый чемпионат. Что ты думаешь по этому поводу?

– Этим занимаются соответствующие органы, Ассоциация футбола, это их дело. Они должны решить, как будет лучше для всех.

– Какую часть мыслей сейчас занимает футбол?

– Конечно, все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться. Мы делаем то, что умеем – играем в футбол, помогаем армии.

– Тренерский штаб озвучил планы на подготовку к сезону, сборы?

– Пока будем готовиться в Киеве, а потом тренерский штаб должен объявить, что и как.

– Товарищеские матчи тоже входят в планы?

– Да, ведь уже объявили о двух матчах в Швейцарии.