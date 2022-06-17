Денис АНТЮХ: «Фенербахче – очень хорошая команда»
Вингер «Динамо» - о подготовке к новому сезону
Вингер «Динамо» Киев Денис Антюх рассказал о подготовке команды к новому сезону:
– Денис, где ты был с тех пор, как начался сбор национальной команды?
– Мы с женой и ребенком вернулись в Украину. Были все это время вместе с родителями в Ахтырке.
– Какая сейчас ситуация в твоем родном городе, как родители?
– С родителями все хорошо. Но ситуация тяжелая – каждый день обстреливают пограничные территории. Город полностью разрушен после бомбардировок. В то время, как мы там были, было более-менее спокойно.
– Родители не собирались переезжать в более безопасное место?
– Нет, люди их возраста никуда не хотят уезжать из своих домов. Они говорят, что это их дом, поэтому почему они должны куда-то ехать.
– Какие планы у команды на ближайшие дни?
– Сегодня вечером тренировки. Завтра медосмотр у второй группы и будет уже две тренировки.
– Что скажешь о «Фенербахче», сопернике «Динамо» в квалификации ЛЧ?
– Очень хорошая команда, помню, как мы с ними играли товарищеский матч прошлым летом. В Турции сильный чемпионат, все команды хорошего уровня.
– Пока неясно, в каком формате будет проводиться новый чемпионат. Что ты думаешь по этому поводу?
– Этим занимаются соответствующие органы, Ассоциация футбола, это их дело. Они должны решить, как будет лучше для всех.
– Какую часть мыслей сейчас занимает футбол?
– Конечно, все мысли о войне, судьбе страны. Трудно переключаться. Мы делаем то, что умеем – играем в футбол, помогаем армии.
– Тренерский штаб озвучил планы на подготовку к сезону, сборы?
– Пока будем готовиться в Киеве, а потом тренерский штаб должен объявить, что и как.
– Товарищеские матчи тоже входят в планы?
– Да, ведь уже объявили о двух матчах в Швейцарии.
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