Тренер Карпат: «В клубе все нормально, ждем конкретику по сезону»

Тренер «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о том, что в львовском клубе пока не знают, каким будет сезон в Первой лиге, но команда готова играть.

«У нас в клубе все нормально, слава Богу. Нашим руководителям нужен футбол. «Карпаты» - это бренд. Ждем, когда будет конкретика по ПФЛ. Пока я ничего не знаю о формате нового чемпионата. Будет ли чемпионат объединенным или отдельно будут Вторая и Первая лиги. Ясности пока нет. Все вопросы к руководителям организаций».

«Команда тренируется. Мы играем много благотворительных матчей в нашей области. Нас всюду приглашают. Последний матч мы ездили играть в Калуш, в Ивано-Франковской области».

«Пытаемся помочь армии. Деньги, которые мы собираем, перечисляем на нужды. Мы работаем до 25 июня, затем распускаем команду. Собираться планируем 10 июля, – сказал Тлумак.