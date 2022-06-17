Испания17 июня 2022, 13:54 |
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Атлетико хочет подписать полузащитника Боруссии Дортмунд
Аксель Витсель может продолжить карьеру в Испании
17 июня 2022, 13:54 |
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«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Акселю Витселю. Об этом сообщают испанские СМИ. Контракт Витселя с «Боруссией» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.
Кроме «Атлетико» Мадрид, на Витселя претендует «Марсель». Руководство французского клуба боится конкуренции со стороны более богатого и статусного клуба.
В нынешнем сезоне на счету Витселя 2 гола в 41 матче за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.
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