Атлетико хочет подписать полузащитника Боруссии Дортмунд

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Акселю Витселю. Об этом сообщают испанские СМИ. Контракт Витселя с «Боруссией» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

Кроме «Атлетико» Мадрид, на Витселя претендует «Марсель». Руководство французского клуба боится конкуренции со стороны более богатого и статусного клуба.

В нынешнем сезоне на счету Витселя 2 гола в 41 матче за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.