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  4. Атлетико хочет подписать полузащитника Боруссии Дортмунд
Испания
17 июня 2022, 13:54 |
195
0

Атлетико хочет подписать полузащитника Боруссии Дортмунд

Аксель Витсель может продолжить карьеру в Испании

17 июня 2022, 13:54 |
195
0
Атлетико хочет подписать полузащитника Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Акселю Витселю. Об этом сообщают испанские СМИ. Контракт Витселя с «Боруссией» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

Кроме «Атлетико» Мадрид, на Витселя претендует «Марсель». Руководство французского клуба боится конкуренции со стороны более богатого и статусного клуба.

В нынешнем сезоне на счету Витселя 2 гола в 41 матче за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Источник El Mundo Deportivo
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