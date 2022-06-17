Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никита БУРДА: «Сейчас в Динамо шанс получит украинская молодежь»
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 13:51 |
185
0

Никита БУРДА: «Сейчас в Динамо шанс получит украинская молодежь»

Легионеров в составе, скорее всего, не будет

17 июня 2022, 13:51 |
185
0
Никита БУРДА: «Сейчас в Динамо шанс получит украинская молодежь»
fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал о возвращении в Киев, войне и подготовке команды в новому сезону.

- Никита, удается ли думать о футболе, когда в Украине идет война?

- Футбол – это наша работа. Сейчас все люди, у которых есть такая возможность, должны работать, поэтому мы тоже работаем. Думаю, футбол должен существовать, потому что для людей это возможность перевести дыхание и хотя бы чуть-чуть расслабиться.

– Как ты провел время после благотворительных матчей «Динамо» и перед возвращением в Киев?

- Я был в Бухаресте один, поэтому первым делом встретился с родными и посвятил время им. После этого – вернулся домой. Сейчас начинается подготовка к квалификации Лиги чемпионов, первое время мы будем тренироваться в Киеве.

– Ты уже забыл о своих травмах? Наверное, после длительного периода без футбола сложно восстановиться не только физически, но и психологически...

- Да, это нелегко, но поскольку такая ситуация сложилась в моей карьере, то я должен это принять. Я люблю футбол, поэтому, как бы ни было тяжело, постараюсь играть как можно дольше и радовать болельщиков своей игрой.

- Сейчас ты один из самых опытных футболистов в команде. Подсказываешь, учишь младших партнеров? И что думаешь о ситуации, что украинским клубам придется сделать ставку на молодежь?

– Раньше была возможность приглашать легионеров, а сейчас шанс проявить себя получит молодежь. Думаю, это должно быть плюсом для украинского футбола, ведь у нас хорошие молодые игроки, ребята очень стараются. Если кто-нибудь из молодежи захочет совета, то я могу подсказать. Но сам лезть с советами не буду (улыбается).

- Как морально чувствуешь себя по возвращении в Киев, как реагируешь на воздушную тревогу?

– Я вернулся в Киев вчера и уже застал воздушные тревоги. Первый раз было не по себе, по телу последовал мандраж. Но очень скучал по дому, потому вернуться все равно приятно. Это самое лучшее место в мире, несмотря на любые тревоги. Лучше быть дома.

- Все ли твои близкие и родные в безопасности?

– Большая часть семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата, который был в Мариуполе. Больше двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести.

- Твое мнение о будущем сопернике в квалификации Лиги чемпионов – турецком «Фенербахче»?

- Кто бы нам ни выпал - нужно побеждать и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. Что касается «Фенербахче», то начнем готовиться к сопернику ближе к матчу, тренерский штаб нам покажет и расскажет, что к чему.

По теме:
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
Денис АНТЮХ: «Фенербахче – очень хорошая команда»
Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
Динамо Киев Никита Бурда российско-украинская война Фенербахче
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
Война | 17 июня 2022, 10:40 1
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом

Судно шло на остров Змеиный

ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Футбол | 16 июня 2022, 13:57 6
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз

Георгий Бущан официально узаконил отношения со своей возлюбленной

Стефен Карри получил приз MVP финала НБА
Баскетбол | 17.06.2022, 07:02
Стефен Карри получил приз MVP финала НБА
Стефен Карри получил приз MVP финала НБА
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Футбол | 17.06.2022, 05:38
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Футбол | 17.06.2022, 00:23
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
15.06.2022, 15:17
Киберспорт
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
15.06.2022, 14:05 1
Футбол
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
16.06.2022, 06:55 9
Бокс
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
16.06.2022, 06:30
Футбол
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 3
Бокс
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
16.06.2022, 01:15 4
Футбол
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
16.06.2022, 11:00 4
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем