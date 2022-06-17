Александр КАРАВАЕВ: «Фенербахче - топ-клуб. Нельзя их недооценивать»

Защитник «Динамо» Александр Караваев считает, что в квалификации Лиги чемпионов киевлянам будет сложно в противостоянии с «Фенербахче».

«Команда сейчас на подъеме. Они финишировали вторыми в чемпионате. «Фенербахче» – это топ-клуб Турции. Эксперты оценивают шансы команд, но в квалификационных раундах может произойти что угодно. Нельзя их недооценивать».

«Помню сезон, когда «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Они тогда начинали с квалификации, и многие считали их слабой командой, потому что там было много молодых игроков. Однако «Аякс» тогда показал результат и заявил о себе на всю Европу».

«Я считаю, что «Фенербахче» был одной из сильнейших команд, которые нам могли попасть во время квалификации», - сказал Караваев.