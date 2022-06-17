Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Фенербахче - топ-клуб. Нельзя их недооценивать»
Лига чемпионов
17 июня 2022, 12:51 |
206
0

Александр КАРАВАЕВ: «Фенербахче - топ-клуб. Нельзя их недооценивать»

Защитник оценил соперника в квалификации Лиги чемпионов

17 июня 2022, 12:51 |
206
0
Александр КАРАВАЕВ: «Фенербахче - топ-клуб. Нельзя их недооценивать»
fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Александр Караваев считает, что в квалификации Лиги чемпионов киевлянам будет сложно в противостоянии с «Фенербахче».

«Команда сейчас на подъеме. Они финишировали вторыми в чемпионате. «Фенербахче» – это топ-клуб Турции. Эксперты оценивают шансы команд, но в квалификационных раундах может произойти что угодно. Нельзя их недооценивать».

«Помню сезон, когда «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Они тогда начинали с квалификации, и многие считали их слабой командой, потому что там было много молодых игроков. Однако «Аякс» тогда показал результат и заявил о себе на всю Европу».

«Я считаю, что «Фенербахче» был одной из сильнейших команд, которые нам могли попасть во время квалификации», - сказал Караваев.

По теме:
ФОТО. Игроки Динамо вернулись в Киев. Команда начинает тренировки
Разван ЛУЧЕСКУ: «Сегодня отец уезжает в Киев»
Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Александр Караваев Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Бокс | 16 июня 2022, 19:29 4
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»

Тайсон в своем стиле

Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Война | 16 июня 2022, 20:31 6
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику

Современных танков и самолетов у нас не будет

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Футбол | 17.06.2022, 07:15
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Теннис | 16.06.2022, 18:05
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ
Футбол | 17.06.2022, 11:11
Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ
Григорчук рассказал, готов ли Черноморец проводить новый сезон УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
16.06.2022, 11:00 4
Футбол
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
15.06.2022, 15:17
Киберспорт
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
16.06.2022, 13:57 6
Футбол
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу
15.06.2022, 12:21
Киберспорт
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
16.06.2022, 06:55 9
Бокс
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
16.06.2022, 01:15 4
Футбол
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
16.06.2022, 06:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем