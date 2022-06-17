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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я многому научился в Аталанте. Можем прогрессировать»
Италия
17 июня 2022, 12:30 |
359
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я многому научился в Аталанте. Можем прогрессировать»

Украинец не ставит крест на нынешнем составе

17 июня 2022, 12:30 |
359
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я многому научился в Аталанте. Можем прогрессировать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, несмотря на неудачу команды в минувшем сезоне Серии A (не вышли в еврокубки), доволен работой с тренером Джан Пьеро Гасперини, с которым можно прогрессировать дальше.

«Тренер еще на старте сезона говорил, что будет сложнее, чем раньше. И он оказался прав. «Аталанта» потеряла слишком много очков у себя дома. Но я уверен, что у нас есть будущее, команда может прогрессировать».

«Для меня важно, как Гасперини объясняет, что нужно делать, как доносит свои идеи. Я многому научился за это время в «Аталанте».

«Здесь не так просто играть, и ты должен быть не только хорошим футболистом, но и быть сильным психологически», - сказал Малиновский.

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Источник Sky Sport Italia
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