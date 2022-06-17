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  4. Тоттенхэм готов предложить 90 млн евро за Мартинеса
Англия
17 июня 2022, 03:03 | Обновлено 17 июня 2022, 05:49
143
0

Тоттенхэм готов предложить 90 млн евро за Мартинеса

В трансфере заинтересован Антонио Конте

17 июня 2022, 03:03 | Обновлено 17 июня 2022, 05:49
143
0
Тоттенхэм готов предложить 90 млн евро за Мартинеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Английский «Тоттенхэм» готов предложить «Интеру» 90 млн евро за нападающего Лаутаро Мартинеса.

По данным источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте, возглавлявший миланский клуб с 2019 по 2021 год, очень хочет воссоединиться с Лаутаро.

Однако «Интер» не намерен отпускать своего ключевого нападающего. Сам Лаутаро в начале июня также заявлял, что хочет остаться в Милане.

В минувшем сезоне Мартинес провел за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Лаутаро Мартинес Антонио Конте Тоттенхэм Интер Милан
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Источник Sportitalia
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