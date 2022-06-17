Англия17 июня 2022, 03:03 | Обновлено 17 июня 2022, 05:49
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Тоттенхэм готов предложить 90 млн евро за Мартинеса
В трансфере заинтересован Антонио Конте
17 июня 2022, 03:03 | Обновлено 17 июня 2022, 05:49
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Английский «Тоттенхэм» готов предложить «Интеру» 90 млн евро за нападающего Лаутаро Мартинеса.
По данным источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте, возглавлявший миланский клуб с 2019 по 2021 год, очень хочет воссоединиться с Лаутаро.
Однако «Интер» не намерен отпускать своего ключевого нападающего. Сам Лаутаро в начале июня также заявлял, что хочет остаться в Милане.
В минувшем сезоне Мартинес провел за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.
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