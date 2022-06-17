Тоттенхэм готов предложить 90 млн евро за Мартинеса

Английский «Тоттенхэм» готов предложить «Интеру» 90 млн евро за нападающего Лаутаро Мартинеса.

По данным источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте, возглавлявший миланский клуб с 2019 по 2021 год, очень хочет воссоединиться с Лаутаро.

Однако «Интер» не намерен отпускать своего ключевого нападающего. Сам Лаутаро в начале июня также заявлял, что хочет остаться в Милане.

В минувшем сезоне Мартинес провел за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.