Александр ГОЛОВКО: «В Лиге наций Украина сыграла на 4 с плюсом»
Специалист оценил выступления сборной Украины в Лиге наций
Экс-игрок сборной Украины Александр Головко оценил выступления национальной команды в Лиге наций.
«Если брать по пятибальной шкале, то сборная сыграла на 4 с плюсом. Но с учетом того, что все происходит на фоне войны, то это очень хорошо и успешно.
Пятову респект за то, что он столько лет очень хорошо выступал за сборную. Футболисты очень хорошо играют в разных кубках и турнирах, но про футболиста всегда хорошо говорят, если он хорошо выступает за сборную. Он очень достойно выступал», - сказал Головко.
Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения - 3.
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