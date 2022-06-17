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  4. Александр ГОЛОВКО: «В Лиге наций Украина сыграла на 4 с плюсом»
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 05:19 | Обновлено 17 июня 2022, 05:22
22
0

Александр ГОЛОВКО: «В Лиге наций Украина сыграла на 4 с плюсом»

Специалист оценил выступления сборной Украины в Лиге наций

17 июня 2022, 05:19 | Обновлено 17 июня 2022, 05:22
22
0
Александр ГОЛОВКО: «В Лиге наций Украина сыграла на 4 с плюсом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

«Если брать по пятибальной шкале, то сборная сыграла на 4 с плюсом. Но с учетом того, что все происходит на фоне войны, то это очень хорошо и успешно.

Пятову респект за то, что он столько лет очень хорошо выступал за сборную. Футболисты очень хорошо играют в разных кубках и турнирах, но про футболиста всегда хорошо говорят, если он хорошо выступает за сборную. Он очень достойно выступал», - сказал Головко.

Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения - 3.

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Александр Головко Лига наций сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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