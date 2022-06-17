Украина. Премьер лига17 июня 2022, 04:22 | Обновлено 17 июня 2022, 04:25
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Олег БИЛЫК: «Люди смогут переключиться с ужасов, происходящих в Украине»
Голкипер «Александрии» с нетерпением ждет старта нового сезона
17 июня 2022, 04:22 | Обновлено 17 июня 2022, 04:25
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Вратарь «Александрии» Олег Билык высказался о следующем чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги.
«Конечно, я рад, что появилась информация относительно следующего чемпионата, что он будет возобновлен. Это сейчас для нас самое главное - получать игровую практику, представлять Украину в еврокубках.
На мой взгляд, возобновление чемпионата сейчас важно. Люди смогут переключиться с тех ужасов, которые происходят на нашей территории», - рассказал Билык.
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