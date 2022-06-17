Олег БИЛЫК: «Люди смогут переключиться с ужасов, происходящих в Украине»

Вратарь «Александрии» Олег Билык высказался о следующем чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги.

«Конечно, я рад, что появилась информация относительно следующего чемпионата, что он будет возобновлен. Это сейчас для нас самое главное - получать игровую практику, представлять Украину в еврокубках.

На мой взгляд, возобновление чемпионата сейчас важно. Люди смогут переключиться с тех ужасов, которые происходят на нашей территории», - рассказал Билык.