Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Петраков сделает правильные выводы»
Лига наций
17 июня 2022, 04:04 | Обновлено 17 июня 2022, 04:16
51
0

Юрий ВИРТ: «Петраков сделает правильные выводы»

Экс-игрок сборной верит в тренерские качества Александра Петракова

17 июня 2022, 04:04 | Обновлено 17 июня 2022, 04:16
51
0
Юрий ВИРТ: «Петраков сделает правильные выводы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер «Вереса» и экс-игрок национальной сборной Юрий Вирт оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

«Хорошая сборная, хорошие футболисты, показывают интересный футбол. Но есть над чем работать. Я думаю, что Петраков сделает правильные выводы и мы займем первое место. Нам надо обыграть Шотландию - и мы практически выиграем группу», - сказал Вирт.

Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения – 3.

По теме:
Александр ГОЛОВКО: «В Лиге наций Украина сыграла на 4 с плюсом»
Андрей ТЛУМАК: «Игрокам сборной тяжело и психологически, и функционально»
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Юрий Вирт Александр Петраков сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Футбол | 16 июня 2022, 10:23 1
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику

Впрочем, украинский талант не является ключевым приоритетом для туринского топ-клуба

Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Футбол | 16 июня 2022, 23:46 1
Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера

Эдин Джеко может продолжить карьеру в Испании

3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
Бокс | 16.06.2022, 06:55
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2022, 01:55
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Теннис | 16.06.2022, 18:05
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
16.06.2022, 00:23 7
Футбол
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 6
Война
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
16.06.2022, 06:30
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
15.06.2022, 03:35
Футбол
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
16.06.2022, 19:29 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем