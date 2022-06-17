Юрий ВИРТ: «Петраков сделает правильные выводы»

Главный тренер «Вереса» и экс-игрок национальной сборной Юрий Вирт оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

«Хорошая сборная, хорошие футболисты, показывают интересный футбол. Но есть над чем работать. Я думаю, что Петраков сделает правильные выводы и мы займем первое место. Нам надо обыграть Шотландию - и мы практически выиграем группу», - сказал Вирт.

Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения – 3.