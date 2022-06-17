Андрей ТЛУМАК: «Игрокам сборной тяжело и психологически, и функционально»

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

«Ребят надо поддержать, потому что им тяжело и психологически, и функционально. Ребята молодцы. Петраков правильно сказал, что мы на первом месте», - подытожил Тлумак.

Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения - 3.