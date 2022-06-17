Украина. Премьер лига17 июня 2022, 03:30 | Обновлено 17 июня 2022, 04:09
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Андрей ТЛУМАК: «Игрокам сборной тяжело и психологически, и функционально»
Специалист поддержал команду Александра Петракова
17 июня 2022, 03:30 | Обновлено 17 июня 2022, 04:09
36
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Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак оценил выступления национальной команды в Лиге наций.
«Ребят надо поддержать, потому что им тяжело и психологически, и функционально. Ребята молодцы. Петраков правильно сказал, что мы на первом месте», - подытожил Тлумак.
Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения - 3.
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