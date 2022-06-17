Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ТЛУМАК: «Игрокам сборной тяжело и психологически, и функционально»
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 03:30 | Обновлено 17 июня 2022, 04:09
36
0

Андрей ТЛУМАК: «Игрокам сборной тяжело и психологически, и функционально»

Специалист поддержал команду Александра Петракова

17 июня 2022, 03:30 | Обновлено 17 июня 2022, 04:09
36
0
Андрей ТЛУМАК: «Игрокам сборной тяжело и психологически, и функционально»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак оценил выступления национальной команды в Лиге наций.

«Ребят надо поддержать, потому что им тяжело и психологически, и функционально. Ребята молодцы. Петраков правильно сказал, что мы на первом месте», - подытожил Тлумак.

Напомним, после 3 туров Украина с 3 очками возглавляет турнирную таблицу. У Шотландии 6 очков, ирландцы имеют 4 балла, Армения - 3.

По теме:
Александр ГОЛОВКО: «В Лиге наций Украина сыграла на 4 с плюсом»
Юрий ВИРТ: «Петраков сделает правильные выводы»
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Андрей Тлумак Александр Петраков сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Теннис | 16 июня 2022, 18:05 4
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме

Даяна в трех сетах одолела Алену Остапенко из Латвии

Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Футбол | 16 июня 2022, 23:46 1
Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера

Эдин Джеко может продолжить карьеру в Испании

Чемпионы Турции интересуются Марлоном
Футбол | 16.06.2022, 23:35
Чемпионы Турции интересуются Марлоном
Чемпионы Турции интересуются Марлоном
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Футбол | 16.06.2022, 13:57
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Бокс | 16.06.2022, 13:59
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
15.06.2022, 03:35
Футбол
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
15.06.2022, 14:20 5
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
15.06.2022, 11:20
Бокс
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
16.06.2022, 00:23 7
Футбол
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
15.06.2022, 12:49 1
Футбол
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
15.06.2022, 08:33
Война
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
3 причины, почему Ломаченко нужно возвращаться в бокс
16.06.2022, 06:55 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем