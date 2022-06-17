Сборная Украины находится на 17-й позиции в рейтинге Эло для национальных команд по футболу.

Сине-желтые поднялась на 4 строчки по итогам июньских матчей квалификации ЧМ-2022 и Лиги наций.

В топ-3 входят сборные Бразилии, Аргентины и Испании.

Рейтинг Elo – специальная система рейтинга, которая используется в шахматах. ФИФА использует ее как основу для официального рейтинга, однако тот содержит некоторые особенности.

Интересно, что по версии ФИФА Украина находится только на 27-м месте в рейтинге сборных мира.

Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло