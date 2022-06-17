Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Сине-желтые поднялась на 4 строчки по итогам июньских матчей
Сборная Украины находится на 17-й позиции в рейтинге Эло для национальных команд по футболу.
Сине-желтые поднялась на 4 строчки по итогам июньских матчей квалификации ЧМ-2022 и Лиги наций.
В топ-3 входят сборные Бразилии, Аргентины и Испании.
Рейтинг Elo – специальная система рейтинга, которая используется в шахматах. ФИФА использует ее как основу для официального рейтинга, однако тот содержит некоторые особенности.
Интересно, что по версии ФИФА Украина находится только на 27-м месте в рейтинге сборных мира.
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
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