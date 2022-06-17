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  4. Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2022, 02:55 | Обновлено 17 июня 2022, 03:13
106
0

Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло

Сине-желтые поднялась на 4 строчки по итогам июньских матчей

17 июня 2022, 02:55 | Обновлено 17 июня 2022, 03:13
106
0
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины находится на 17-й позиции в рейтинге Эло для национальных команд по футболу.

Сине-желтые поднялась на 4 строчки по итогам июньских матчей квалификации ЧМ-2022 и Лиги наций.

В топ-3 входят сборные Бразилии, Аргентины и Испании.

Рейтинг Elo – специальная система рейтинга, которая используется в шахматах. ФИФА использует ее как основу для официального рейтинга, однако тот содержит некоторые особенности.

Интересно, что по версии ФИФА Украина находится только на 27-м месте в рейтинге сборных мира.

Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло

 

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рейтинг сборная Украины по футболу
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