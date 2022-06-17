Металлист 1925 начал ремонт поврежденного тренировочного центра в Высоком

На территории учебно-тренировочного центра «Металлиста 1925» в поселке Высокий проведены работы по ликвидации последствий попадания вражеской ракеты и частично привели в порядок территорию и помещение базы.

Воронку, куда попала ракета, засыпали грунтом. Периметр взрыва, включая тренировочные поля, очистили от его последствий. Пленкой закрыли окна на фасаде главного здания базы.

Госкомиссией установлены и зафиксированы все повреждения. Больше всего пострадали инженерные коммуникации и оборудование бассейна.

Вражеская ракета прилетела на территорию УТЦ «Металлист 1925» в начале июня и нанесла значительные разрушения территории и зданиям базы. Клубом создан гуманитарный хаб, собирающий помощь на восстановление тренировочной базы.