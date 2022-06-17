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Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 02:30 | Обновлено 17 июня 2022, 02:57
45
0

Металлист 1925 начал ремонт поврежденного тренировочного центра в Высоком

Ликвидированы последствия попадания ракеты оккупантов

17 июня 2022, 02:30 | Обновлено 17 июня 2022, 02:57
45
0
Металлист 1925 начал ремонт поврежденного тренировочного центра в Высоком
ФК Металлист 1925. Центр в Высоком

На территории учебно-тренировочного центра «Металлиста 1925» в поселке Высокий проведены работы по ликвидации последствий попадания вражеской ракеты и частично привели в порядок территорию и помещение базы.

Воронку, куда попала ракета, засыпали грунтом. Периметр взрыва, включая тренировочные поля, очистили от его последствий. Пленкой закрыли окна на фасаде главного здания базы.

Госкомиссией установлены и зафиксированы все повреждения. Больше всего пострадали инженерные коммуникации и оборудование бассейна.

Вражеская ракета прилетела на территорию УТЦ «Металлист 1925» в начале июня и нанесла значительные разрушения территории и зданиям базы. Клубом создан гуманитарный хаб, собирающий помощь на восстановление тренировочной базы.

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Высокий Металлист 1925 тренировочные базы фото
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Источник ФК Металлист 1925
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