Англия16 июня 2022, 23:58 |
98
0
Гари НЕВИЛЛ: «Меня беспокоят трудности Манчестер Юнайтед»
Легенда «Манчестер Юнайтед» – о работе на трансферном рынке
16 июня 2022, 23:58 |
98
0
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл признался, что недоволен работой клуба на трансферном рынке.
«Я понимаю, что это только начало трансферного окна. Но меня беспокоит, что МЮ испытывает трудности со своими делами. Все остальные выглядят настроенными и готовыми, а «Манчестер Юнайтед» стоит на месте.
Эрик тен Хаг должен как можно быстрее сформировать свою команду. Задержки только усложнят ему работу. Надеюсь, все произойдет в ближайшее время».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 июня 2022, 18:49 2
Катерина добыла еще одну победу на турнире WTA 125
Футбол | 16 июня 2022, 23:45 0
Португальский клуб отказался от покупок, чтобы заменить Дарвина Нуньеса
Футбол | 16.06.2022, 11:55
Футбол | 16.06.2022, 00:23
Теннис | 16.06.2022, 18:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2022, 06:55 8
15.06.2022, 05:20 4
15.06.2022, 01:10 9
16.06.2022, 06:30
16.06.2022, 13:59 3
15.06.2022, 23:12
15.06.2022, 00:25
16.06.2022, 19:29 4