Гари НЕВИЛЛ: «Меня беспокоят трудности Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл признался, что недоволен работой клуба на трансферном рынке.

«Я понимаю, что это только начало трансферного окна. Но меня беспокоит, что МЮ испытывает трудности со своими делами. Все остальные выглядят настроенными и готовыми, а «Манчестер Юнайтед» стоит на месте.

Эрик тен Хаг должен как можно быстрее сформировать свою команду. Задержки только усложнят ему работу. Надеюсь, все произойдет в ближайшее время».