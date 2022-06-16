Юрий ГУРА: «У Александрии не будет легионеров»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о комплектации состава команды на следующий сезон:

«У нас не будет легионеров. Сами понимаете, что в стране война. Они боятся сюда приезжать. Футболисты, которые находятся в Украине, будут играть дома.

Те, кто хотел пролонгировать контракт, мы их продлили. Ну и будем смотреть на новичков».