Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы с Остапенко безумные теннисистки. Только бум-бум-бум»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира в Бирмингеме в трех напряженных сетах обыграла Алену Остапенко.

«Да, это был тяжелый матч. Я сделала все, что в моих силах. В решающей партии при счете 5-5 я думала, пожалуйста, только не совершай двойных ошибок. У меня сегодня было много их (смеется). Это не лучшая установка, которую ты можешь себе давать, не делать двойных, но, если честно, я об этом думала. Даже не знаю, я просто пыталась сражаться и все».

«С Остапенко мы хорошие друзья, было тяжело с ней играть и из-за личного фактора, и потому, что она сильный игрок. Мы играли вдвоем в паре, у нас всегда были отличные матчи, нам всегда было весело вдвоем. После этого матча, думаю, что нам нужно поговорить друг с другом (смеется)».

«Мы обе безумные теннисистки, от нас никогда не знаешь, чего ждать. Думаю, это был интересный матч. Это был такой бум-бум-бум, даже не знаю, насколько хорошая реакция у зрителей, чтобы следить за каждым нашим мячом, ведь они летали так быстро. Я думаю, что зрителям было интересно. Мне понравилось здесь играть», – сказала Ястремская.