Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы с Остапенко безумные теннисистки. Только бум-бум-бум»
WTA
16 июня 2022, 21:13 |
849
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы с Остапенко безумные теннисистки. Только бум-бум-бум»

Украинка добыла сложную победу на турнире в Бирмингеме

16 июня 2022, 21:13 |
849
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы с Остапенко безумные теннисистки. Только бум-бум-бум»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге турнира в Бирмингеме в трех напряженных сетах обыграла Алену Остапенко.

«Да, это был тяжелый матч. Я сделала все, что в моих силах. В решающей партии при счете 5-5 я думала, пожалуйста, только не совершай двойных ошибок. У меня сегодня было много их (смеется). Это не лучшая установка, которую ты можешь себе давать, не делать двойных, но, если честно, я об этом думала. Даже не знаю, я просто пыталась сражаться и все».

«С Остапенко мы хорошие друзья, было тяжело с ней играть и из-за личного фактора, и потому, что она сильный игрок. Мы играли вдвоем в паре, у нас всегда были отличные матчи, нам всегда было весело вдвоем. После этого матча, думаю, что нам нужно поговорить друг с другом (смеется)».

«Мы обе безумные теннисистки, от нас никогда не знаешь, чего ждать. Думаю, это был интересный матч. Это был такой бум-бум-бум, даже не знаю, насколько хорошая реакция у зрителей, чтобы следить за каждым нашим мячом, ведь они летали так быстро. Я думаю, что зрителям было интересно. Мне понравилось здесь играть», – сказала Ястремская.

По теме:
Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Даяна Ястремская WTA Бирмингем Алена Остапенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Футбол | 16 июня 2022, 18:11 6
Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить
Источник: Цыганковым интересовались 4 клуба, игрок не хотел уходить

Контракт Виктора завершается через год

Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Футбол | 16 июня 2022, 06:30 0
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим

Главные новости за 15 июня на Sport.ua

ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
Война | 15.06.2022, 08:33
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Футбол | 15.06.2022, 23:12
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Футбол | 16.06.2022, 10:23
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
14.06.2022, 22:40 3
Война
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
14.06.2022, 17:34 4
Теннис
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
15.06.2022, 01:10 9
Футбол
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
15.06.2022, 14:20 5
Футбол
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
15.06.2022, 05:20 4
Футбол
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 2
Бокс
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
15.06.2022, 12:49 1
Футбол
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
15.06.2022, 20:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем