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Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 20:45 | Обновлено 16 июня 2022, 20:53
590
0

Разван ЛУЧЕСКУ: «Сегодня отец уезжает в Киев»

Наставник «Динамо» Киев продолжит работу в клубе

16 июня 2022, 20:45 | Обновлено 16 июня 2022, 20:53
590
0
Разван ЛУЧЕСКУ: «Сегодня отец уезжает в Киев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сын главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу, Разван, вчера в интервью румынским СМИ сообщил о том, что его отец вернется в Украину и продолжит работу с клубом:

«Были напряженные моменты, но я молчал, потому что знаю его. Война происходит не в первый раз. То же самое произошло в 2014-м году. Он предпочел остаться и дать сигнал, что мы остаемся и сражаемся. Это то, что он делал тогда. Это то, что он делает сейчас.

Сегодня утром в 5 он уезжает с тренерским штабом из Снагова в Киев. Тренировку будут продолжаться 6-7 дней, 24-го они уезжают в Швейцарию.

Отец хочет показать, что он будет рядом с людьми. Страсть и борьба за жизнь делают его таким. Если сдаться и остаться дома, вероятно, он постепенно будет терять свою энергию. Таким образом, он чувствует себя молодым, снова в бою. Вот так он чувствует себя прямо сейчас».

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Мирча Луческу Разван Луческу Динамо Киев российско-украинская война
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