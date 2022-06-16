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  4. Тренер Ингульца о зарплатах: «Президент сказал, что все спокойно, работаем»
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 20:12 |
404
0

Тренер Ингульца о зарплатах: «Президент сказал, что все спокойно, работаем»

Сергей Лавриненко надеется, что зарплаты останутся на прежнем уровне

16 июня 2022, 20:12 |
404
0
Тренер Ингульца о зарплатах: «Президент сказал, что все спокойно, работаем»
facebook.com/FCInhulets

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко не знает деталей переговоров с игроками о контрактах, но надеется, что зарплаты останутся на прежнем уровне.

«По деталям контрактов не могу сказать, это все в процессе. Был задан вопрос президенту о финансировании, и Александр Владимирович [Поворознюк] сказал: «Тылы надежны, все спокойно, работаем, не переживаем».

«Не знаю, как насчет повышения или понижения, я думаю, что мы сохраним свои зарплаты, и это уже будет для нас хорошим признаком», - сказал Лавриненко.

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Источник FanDay
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