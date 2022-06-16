Тренер Ингульца о зарплатах: «Президент сказал, что все спокойно, работаем»
Сергей Лавриненко надеется, что зарплаты останутся на прежнем уровне
Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко не знает деталей переговоров с игроками о контрактах, но надеется, что зарплаты останутся на прежнем уровне.
«По деталям контрактов не могу сказать, это все в процессе. Был задан вопрос президенту о финансировании, и Александр Владимирович [Поворознюк] сказал: «Тылы надежны, все спокойно, работаем, не переживаем».
«Не знаю, как насчет повышения или понижения, я думаю, что мы сохраним свои зарплаты, и это уже будет для нас хорошим признаком», - сказал Лавриненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкл Мурер высоко оценил украинского чемпиона
Специалист считает, что наши оказались не готовы