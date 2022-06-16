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  4. Президент Реала: «У Мбаппе была мечта - играть в Мадриде. Но он передумал»
Испания
16 июня 2022, 19:52 |
123
0

Президент Реала: «У Мбаппе была мечта - играть в Мадриде. Но он передумал»

Флорентино Перес все еще недоволен решением игрока

16 июня 2022, 19:52 |
123
0
Президент Реала: «У Мбаппе была мечта - играть в Мадриде. Но он передумал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Реала Флорентино Перес уверен, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе до подписания нового контракт с парижским клубом очень хочет перебраться в Мадрид.

«У Мбаппе была мечта - играть за «Реал». Он хотел перейти к нам еще прошлым летом, но ПСЖ не отпустил. Килиан до последнего говорил, что готов перейти, но потом изменил мнение».

«Мбаппе - отличный игрок, но никто не может быть важнее клуба», - сказал Перес.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес
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Источник BBC
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