Президент Реала: «У Мбаппе была мечта - играть в Мадриде. Но он передумал»

Президент Реала Флорентино Перес уверен, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе до подписания нового контракт с парижским клубом очень хочет перебраться в Мадрид.

«У Мбаппе была мечта - играть за «Реал». Он хотел перейти к нам еще прошлым летом, но ПСЖ не отпустил. Килиан до последнего говорил, что готов перейти, но потом изменил мнение».

«Мбаппе - отличный игрок, но никто не может быть важнее клуба», - сказал Перес.