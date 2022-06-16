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  4. «Есть цель вернуться в Ровно». Верес рассказал о составе команды и стадионе
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 19:11 |
461
0

«Есть цель вернуться в Ровно». Верес рассказал о составе команды и стадионе

Иван Надеин - о сложном периоде в клубе

16 июня 2022, 19:11 |
461
0
«Есть цель вернуться в Ровно». Верес рассказал о составе команды и стадионе
veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о комплектации состава в условиях войны, а также возможности проведения матчей УПЛ в Ровно.

«Мы пока не знаем, где будет проводиться новый сезон УПЛ. Но у нас цель - вернуть «Верес» в Ровно, на наш стадион. У нас сейчас великолепное поле, его можно использовать. Кроме того, рядом со стадионом, 100 метров, есть бомбоубежище».

«В команде, конечно, будут изменения. С большей частью игроков у нас есть договоренность, что они остаются. Конечно, условия по контрактам теперь не такие, как были раньше. У нас есть определенные условия, выше которых мы не сможем предложить».

«Большинство футболистов должны остаться», - сказал Надеин.

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Верес Ровно Иван Надеин чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Верес
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