На контракте в Ингульце остается 12 человек

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, как команда будет готовиться к новому сезону.

«На данный момент команда еще не собрана. Планируется сбор 25-26 июня. Есть футболисты, у которых контракты заканчиваются. Вопросов много и в процессе будем их решать.

У шести-семи футболистов заканчиваются контракты 30-го июня, сейчас ведем переговоры. На сегодняшний день у нас на контракте остается 12 человек, если я не ошибаюсь. Ну а по остальным – в процессе работы будем принимать решения.

Все прибудут в расположение команды и будем общаться. Желание сохранить футболистов есть, у них вроде бы тоже есть желание остаться в команде, ну а там осталось дело за малым. Из украинских игроков из нашей команды никто не выбыл».

Лавриненко отметил, что клуб ведет переговоры с рядом новичков. Но имена игроков называть не стал.

«Планируем усилить группу атаки. Также есть желание сохранить тех игроков, которые у нас на контракте были. Хотели бы, чтобы игроки оборонительной линии все-таки остались в нашей команде.

У нас есть легионеры, и они скорее всего к нам не приедут, поэтому их позиции также хотим заменить украинскими футболистами», - сказал Сергей Лавриненко.