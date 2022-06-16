На контракте в Ингульце остается 12 человек
Вскоре в команде появятся новички
Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, как команда будет готовиться к новому сезону.
«На данный момент команда еще не собрана. Планируется сбор 25-26 июня. Есть футболисты, у которых контракты заканчиваются. Вопросов много и в процессе будем их решать.
У шести-семи футболистов заканчиваются контракты 30-го июня, сейчас ведем переговоры. На сегодняшний день у нас на контракте остается 12 человек, если я не ошибаюсь. Ну а по остальным – в процессе работы будем принимать решения.
Все прибудут в расположение команды и будем общаться. Желание сохранить футболистов есть, у них вроде бы тоже есть желание остаться в команде, ну а там осталось дело за малым. Из украинских игроков из нашей команды никто не выбыл».
Лавриненко отметил, что клуб ведет переговоры с рядом новичков. Но имена игроков называть не стал.
«Планируем усилить группу атаки. Также есть желание сохранить тех игроков, которые у нас на контракте были. Хотели бы, чтобы игроки оборонительной линии все-таки остались в нашей команде.
У нас есть легионеры, и они скорее всего к нам не приедут, поэтому их позиции также хотим заменить украинскими футболистами», - сказал Сергей Лавриненко.
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