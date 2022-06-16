ITF16 июня 2022, 18:23 | Обновлено 16 июня 2022, 18:58
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Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
Дарья во втором круге обыграла соперницу без рейтинга
16 июня 2022, 18:23 | Обновлено 16 июня 2022, 18:58
325
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) добыла еще одну победу на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.
В поединке второго раунде украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла Рану Акуа Штойбер из Великобритании, которая пробилась в основу из квалификации.
Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:2
Далее по сетке еще одна британка Джоди Анна Барредж (№216 WTA).
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