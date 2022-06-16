Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) добыла еще одну победу на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке второго раунде украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла Рану Акуа Штойбер из Великобритании, которая пробилась в основу из квалификации.

Илкли. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:2

Далее по сетке еще одна британка Джоди Анна Барредж (№216 WTA).