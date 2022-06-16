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  4. Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
ITF
16 июня 2022, 18:23 | Обновлено 16 июня 2022, 18:58
325
1

Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании

Дарья во втором круге обыграла соперницу без рейтинга

16 июня 2022, 18:23 | Обновлено 16 июня 2022, 18:58
325
1
Снигур пробилась в четвертьфинал 100-тысячника в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) добыла еще одну победу на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке второго раунде украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла Рану Акуа Штойбер из Великобритании, которая пробилась в основу из квалификации. 

Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:2, 4:6, 6:2

Далее по сетке еще одна британка Джоди Анна Барредж (№216 WTA).

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ITF Илкли Дарья Снигур Рана Акуа Штойбер
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
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