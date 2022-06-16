Андрей ВОРОБЕЙ: «Довбик и Мудрик – это будущее нашей сборной»

Бывший нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением об игре Артема Довбика и Михаила Мудрика, которые начали чаще появляться в основном составе национальной команды.

«Что касается Мудрика, то он очень талантливый, неординарный и быстрый футболист. Мудрик хорошие решения на поле принимает. Но он еще немного сыроватый и молодой для выполнения того, что мы от него хотим увидеть. Да, он выполняет неплохие действия, но в решающий момент у него не хватает завершающей передачи. Он все делает супер, но последнего шага не хватает. Это говорит о том, что он еще молодой парень. У него еще нет этого опыта и этой изюминки, чтобы сконцентрироваться на последнем моменте и отдать точную передачу либо забить гол. У него были такие моменты, но он этого не делал. Хотя были суперситуации, когда он обыгрывал по три-четыре человека, но результативной концовки не было.

Что касается Довбика, то, действительно, он забил два мяча в последних пяти матчах. Но, на мой взгляд, пока еще он физически не готов. Тяжеловато ему, потому что мы прекрасно понимаем, что он много пропустил, не тренировался, как и многие другие ребята. Поэтому тяжело ему. Даже в матче с Ирландией (1:1), в котором Довбик забил, как по мне, неубедительно он выглядел. Но зато он забил гол! И тут к нему, как к нападающему, вопросов нет.

Довбик и Мудрик — это будущее нашей сборной. Но пока они еще идут к лучшим моментам в своей карьере. Ходят слухи, что Довбик может перейти в «Торино», а Мудрик в «Байер»? Писать можно, что хочешь, а вот, когда перейдут, тогда будем говорить. Дай Бог! Им надо переходить – и одному, и второму. У них будет больше шансов развиваться. Если они перейдут в эти команды, это будет плюс для них и для нашей сборной», – сказал Воробей.